Служба безопасности Украины проводит "рейды" по храмам УПЦ МП. На этот раз проверяют территорию епархиального управления в Ивано-Франковске.

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Какие меры предпринимает СБУ на территории храма

Проверку московской церкви СБУ проводят совместно с Нацполицией и Нацгвардией для противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

СБУ проверяет храм в Ивано-Франковске / Фото СБУ

Как отмечают, учитывая вооруженную агрессию России, в Украине растут риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Храм осматривают для обнаружения предметов российской пропаганды / Фото СБУ

Проверку храма проводят с участием представителей церкви. Правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц относительно их причастности к противоправной деятельности.

Уверяют, что все действия происходят в пределах действующего законодательства и проводятся для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

чтобы обезопасить население от провокаций и террористических актов.

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