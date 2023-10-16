Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що спочатку Рада має розглянуті пріоритетні законопроєкти, а не заборону Української православної церкви Московського патріархату.
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Арахамія каже, що є важливіші законопроєкти, ніж заборона УПЦ МП
За словами Арахамії, мовиться про законопроєкти, які стосуються зовнішнього фінансування України, а також початку перемовин про вступ в ЄС.
У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій,
– сказав Арахамія.
Як сказав глава фракції "Слуга нарду", в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.
"Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом", – додав він.
Заборона УПЦ МП: контекст
- Нещодавно LIGA.net повідомила, що СБУ запропонувала Раді розширити підстави для заборони Московського патріархату. СБУ надіслала листа до комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики.
- У документі йдеться, що УПЦ МП згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ. Згодом у Раді з'явився законопроєкт №10126, назва якого збігається зі згаданим у листі голови СБУ.
- 5 жовтня у Раді зібрали 226 підписів нардепів за звернення до голови парламенту Руслана Стефанчука про внесення до зали на голосування заборони УПЦ МП.
- Як інформує LIGA.net, цього тижня в порядку денному парламенту стоїть урядовий законопроєкт №8371, що дає підстави для заборони УПЦ МП в судовому порядку. Однак шанси, що документ буде розглянутим – мізерні.
- Додамо, що деякі області України самостійно ухвалили рішення про заборону функціонування Московського патріархату на їх території.