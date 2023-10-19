Законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією, прийнято у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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Перший крок для ліквідації прокремлівської церкви в Україні
19 жовтня Верховна Рада на черговому засіданні підтримала заборону УПЦ МП більшістю голосів.
Як голосували по фракціях:
- Слуга народу – 175;
- Європейська солідарність – 26;
- Батьківщина – 17;
- Платформа за життя та мир – 1;
- За майбутнє – 8;
- Голос – 18;
- Довіра – 12;
- Відновлення України – 0;
Відомо, що проти законопроєкту проголосували 14 депутатів, також двоє утрималися і 17 не голосували. Серед тих, хто не підтримав заборону УПЦ МП – 11 депутатів від "Платформи за життя та мир", а також троє від "Відновлення України.
Голосування по фракціям / Фото "Чесно!
СБУ викрила кілька десятків священників у лавах УПЦ МП, які працювали на Росію
- За даними ЗМІ, СБУ нещодавно запропонувала Раді розширити підстави для заборони Московського патріархату. У листі від спецслужби йшлося, що УПЦ МП згідно з висновком експертизи є "структурним підрозділом РПЦ.
- Згодом у Раді з'явився відповідний законопроєкт №10126 "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про свободу совісті та релігійних організацій".
- З 24 лютого СБУ відкрила 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 були митрополитами церкви.
- 20 справ стосуються держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Також 18 проваджень відкриті за фактом публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.
- Підозру повідомили 26 священникам УПЦ МП, з яких 19 вже отримали вирок.