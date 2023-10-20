Санкції статей, за якими обвинувачують Пашу "Мерседеса", передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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У чому звинувачують "Мерседеса"

Слідство встановило, що настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь) неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Крім цього, він неодноразово називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Також він робив заяви, які виправдовували дії держави-агресора, неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.

За цими фактами СБУ ініціювала судову лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій клірика.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що під час телефонних розмовах з вірянами "Мерседес" розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз.

Загалом одіозного митрополита обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно – частина 2 статті 161 ККУ.

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене службовою особою повторно – частина 3 статті 436-2 ККУ.

Крім цього, слідчі встановили, що після оголошення запобіжного заходу Павло Лебідь спілкувався зі свідком у кримінальному провадженні, що заборонено судом.

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