Санкції статей, за якими обвинувачують Пашу "Мерседеса", передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться також Сауна, тренажерна, винний погріб: у мережі показали хороми Паші "Мерседеса" в Лаврі
У чому звинувачують "Мерседеса"
Слідство встановило, що настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Петро Лебідь) неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Крім цього, він неодноразово називав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.
Також він робив заяви, які виправдовували дії держави-агресора, неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них.
За цими фактами СБУ ініціювала судову лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій клірика.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що під час телефонних розмовах з вірянами "Мерседес" розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечі. Це підтверджено висновками відповідних експертиз.
Загалом одіозного митрополита обвинувачують одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно – частина 2 статті 161 ККУ.
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вчинене службовою особою повторно – частина 3 статті 436-2 ККУ.
Крім цього, слідчі встановили, що після оголошення запобіжного заходу Павло Лебідь спілкувався зі свідком у кримінальному провадженні, що заборонено судом.
Головне про справу Паші "Мерседеса"
- 1 СБУ квітня вручила митрополиту підозру за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Того ж дня йому обрали запобіжний захід.
- 30 суд червня продовжив запобіжний захід ще на 2 місяці, а 14 липня "Мерседеса" відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у понад 33 мільйони гривень.
- На початку серпня стало відомо, що за митрополита внесли заставу, через що його відпустили, однак з умовою дотримуватися низки обов’язків: носити електронний засіб контролю, не залишати місце проживання без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків), за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні та утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.
- В СБУ наголошують, що звільнення Паші "Мерседеса "звільнення з-під варти через внесення застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.