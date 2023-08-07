Власне, у понеділок, 7 серпня, адвокат Паші "Мерседеса" констатував, що його підзахисного випустили під заставу в розмірі 900 тисяч доларів. Звати його – Микита Чекман. Варто сказати, що підозрюють митрополита у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.

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Хто вніс заставу

Зазначимо, що 900 тисяч доларів – це 33 300 000 гривень. Розмір такої застави призначив екснаміснику Києво-Печерської лаври Солом'янський районний суд столиці 14 липня на засіданні щодо зміни запобіжного заходу. Як відомо, до цієї дати Павло (Лебідь) перебував під домашнім арештом.

Раніше були повідомлення про те, що гроші на заставу для митрополита УПЦ Московського патріархату збирають "усім світом" – відповідні скриньки для "пожертв" з'явились навіть у соборах Лаври. Окрім того, як заявив адвокат обвинувачуваного, реквізити збору оприлюднили на сайті релігійної організації.

33 мільйони гривень – непідйомна, на перший погляд, сума. Звільнення митрополита – це спільна заслуга парафіян Української православної церкви (Московського патріархату – 24 Канал), які довели, що немає нічого неможливого. Заставу внесли близько 1 000 людей,

– написав адвокат.

Окрім того, він назвав "хорошою новиною" звільнення зі слідчого ізолятора, очевидно, проросійсько налаштованого священнослужителя. Це може бути "хорошою новиною", ймовірно, хіба для зазомбованих прибічників УПЦ Московського патріархату, яким упродовж років промивали мізки кремлівськими наративами "агенти ФСБ в рясах" – тобто так звані "попи" УПЦ МП.

Докази проти Паші "Мерседеса"

Ще на початку квітня 2023 року Служба безпеки України опублікувала записи телефонних розмов, на яких чути, що Павло (Лебідь):

повторює кремлівську методику про те, що російсько-українська війна – це нібито "війна між США та Росією руками українців";

запевняє свого співрозмовника, що Заході Україні вже "немає українців" та панування української влади, а натомість нібито "всім керує" Польща та Угорщина.

закликав молитись за настоятеля Російської православної церкви Кіріла, що публічно підтримує президента ворожої держави Владіміра Путіна.

Перехоплена телефонна розмова митрополита Павла: дивіться відео СБУ