В понедельник, 7 августа, адвокат Паши "Мерседеса" констатировал, что его подзащитного выпустили под залог в размере 900 тысяч долларов. Зовут его – Никита Чекман. Следует сказать, что подозревают митрополита в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Смотрите также Пили вино и пели "много лет": Паша "Мерседес" был в Турции вместо лечения в Молдове

Кто внес залог

Отметим, что 900 тысяч долларов – это 33 300 000 гривен. Размер такого залога назначил экс-наместнику Киево-Печерской лавры Соломенский районный суд столицы 14 июля на заседании по изменению меры пресечения. Как известно, до этой даты Павел (Лебедь) был под домашним арестом.

Ранее были сообщения о том, что деньги на залог для митрополита УПЦ Московского патриархата собирают "всем миром" – соответствующие ящики для "пожертвований" появились даже в соборах Лавры. Кроме того, как заявил адвокат обвиняемого, реквизиты сбора были обнародованы на сайте религиозной организации.

33 миллиона гривен – неподъемная, на первый взгляд, сумма. Освобождение митрополита – это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата – 24 Канал), доказавших, что нет ничего невозможного. Залог внесли около 1 000 человек,

– написал адвокат.

Кроме того, он назвал "хорошей новостью" освобождение из следственного изолятора, очевидно, пророссийски настроенного священнослужителя. Это может быть "хорошей новостью", вероятно, разве что для зомбированных сторонников УПЦ Московского патриархата, которым на протяжении лет промывали мозги кремлевскими нарративами "агенты ФСБ в рясах" – то есть так называемые "попы" УПЦ МП.

Доказательства против Паши "Мерседеса"

Еще в начале апреля 2023 года Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров, на которых слышно, что Павел (Лебедь):

повторяет кремлевскую методичку о том, что российско-украинская война – это якобы "война между США и Россией руками украинцев";

уверяет своего собеседника, что на Западе Украине уже "нет украинцев" и господства украинской власти, а якобы "всем руководит" Польша и Венгрия;

призвал молиться за настоятеля Русской православной церкви Кирилла, публично поддерживающего президента враждебного государства Владимира Путина.

Перехвачен телефонный разговор митрополита Павла: смотрите видео СБУ