Сам Павло Лебідь тоді стверджував, що перебуває на лікуванні у Молдові. Виїхав на відпочинок митрополит ще до оголошення йому підозри за виправдовування агресії Росії.

Дивіться також Закон – не наказ: в УПЦ МП заявили, що далі святкуватимуть Різдво 7 січня

Таємна вечеря митрополита Павла

Журналісти отримали відео, на якому Паша "Мерседес" та ще семеро осіб п'ють за столом вино та співають "многая літа". Відео зняли у Туреччині у жовтні 2022 року у готелі Club Prive By Rixos Belek. Номери тут здають від 5 ночей, а сума починається від 12 тисяч доларів.

Серед гостей за столом були, наприклад, архімандрит Геронтій Борисевич та чоловік, що палив клобуки на могилі покійного предстоятеля УПЦ МП. Це зовсім нерелігійний обряд, що вважається спробою зурочити людину. Також там були лікар та водій митрополита.

Застілля Паші "Мерседеса" у Туреччині / 5 канал

У жовтні минулого року митрополита бачили на українському кордоні. Він стверджував, що виїжджає на діагностику у Молдову. Однак, є версія, що з Молдови Павло Лебідь поїхав до Туреччини, де зустрівся з представниками російської церкви.

Митрополит Павло перебуває під домашнім арештом