Отець Олександр (Клименко) з УПЦ МП прокоментував закон про перенесення дат свят, який нещодавно ухвалив Володимир Зеленський. Спочатку журналісти звернулися до підсанкційного митрополита Антонія, якого вважають другою людиною УПЦ МП, але той кинув слухавку.

Читайте також Зеленський підписав закон про перенесення дат свят: серед них – Різдво

Що в УПЦ МП думають про перенесення дати Різдва

Отець Олександр заявив, що українська православна церква московського патріархату не буде відзначати свято 25 грудня. Вона й далі святкуватиме Різдво 7 січня. За словами Клименка, попри те, що ця дата тепер не буде державним вихідним, його церква все одно відзначатиме свято саме у цей день.

Він також сказав, що після затвердження президентом України 25 грудня державним святом для УПЦ ПМ "нічого не зміниться". Окрім цього Клименко процитував слова патріарха Філарета, який раніше заявляв, що святкування Різдва 7 січня "не є наближенням до РПЦ".

До слова, Православна церква України на Помісному соборі в Києві затвердила перехід із Юліанського на Новоюліанський календар.

Зеленський відвідав зруйнований Росією храм