У межах візиту в Одеську область президент ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медичних закладах, де перебувають українські герої. В одному з медзакладів міста створили сучасне відділення для героїв. Там – 30 ліжок.

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Під час візиту Зеленський поспілкувався з героями, які перебувають на реабілітації у закладі. Український лідер побажав їм якнайшвидшого відновлення.

Окрім того, президент подякував місцевим медикам.

Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Із різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню,
– заявив Зеленський.

Український лідер вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

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Візити Зеленського 27 липня

Володимир Зеленський 27 липня побував на Дніпропетровщині. Там український лідер провів засідання Ставки. Окрім того, український лідер також зустрівся з місцевими медиками.

Згодом президент вирушив на Миколаївщину. Там він також зустрівся з медиками.