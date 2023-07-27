У межах візиту в Одеську область президент ознайомився з роботою реабілітаційних відділень у медичних закладах, де перебувають українські герої. В одному з медзакладів міста створили сучасне відділення для героїв. Там – 30 ліжок.

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Під час візиту Зеленський поспілкувався з героями, які перебувають на реабілітації у закладі. Український лідер побажав їм якнайшвидшого відновлення.

Окрім того, президент подякував місцевим медикам.

Сьогодні ми в різних містах нашої країни вітаємо лікарів, військових і цивільних. Із різних частин нашої держави. Ми вдячні вам за допомогу, яку ви надаєте нашим військовим і цивільному населенню,

– заявив Зеленський.

Український лідер вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

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Зауважте! Окрім того, Зеленського відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав від російської агресії. Там українському лідеру розповіли про поточний стан храму.

Візити Зеленського 27 липня

Володимир Зеленський 27 липня побував на Дніпропетровщині. Там український лідер провів засідання Ставки. Окрім того, український лідер також зустрівся з місцевими медиками.

Згодом президент вирушив на Миколаївщину. Там він також зустрівся з медиками.