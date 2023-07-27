Під час виїзної ставки в зоні відповідальності президент заслухав доповіді головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського, а також розвідки від очільника ГУР Буданова. Крім цього, у ставці брали участь заступник міністра оборони Замлинський, командувач сил логістики Гуляк та командувач Повітряних сил Олещук.

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Яким питанням приділили найбільшу увагу

Володимир Зеленський розповів, що під час ставки приділили увагу забезпеченню військ боєприпасами та результатам використання наявних систем. Окремо обговорили сили та можливості місцевих сил ППО з урахуванням майбутніх надходжень.

Всеохопна перевірка ТЦК закінчується

Глава держави також повідомив, що добігає кінця всеохопна перевірка ТЦК. За його словами, одинадцять областей – "на особливому контролі".