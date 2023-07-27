Відповідну заяву український лідер зробив під час вечірнього звернення 26 липня. Варто зауважити, що окупований Крим ніколи не спатиме спокійно.
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Які важливі заяви про Крим зробив Зеленський
Президент України розповів, що наша держава готує перелік деокупаційних комплексних кроків для Криму:
- безпекових;
- економічних;
- соціальних.
Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію,
– закликав президент.
Український лідер вкотре пригадав ворогам, що Крим, як і вся територія України – будуть вільними від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом.
"Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", – зауважив Зеленський.
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Останні вибухи в Криму
- Тривожно в тимчасово окупованому Криму вже не перший місяць. Там регулярно лунають вибухи в російських загарбників на складах, на Кримському мосту.
- Так, 26 липня в росіян в Криму знову пролунали вибухи. Через це окупанти в Красноперекопському районі підняли в небо авіацію. Зокрема, декілька гвинтокрилів та літаків.
- Вибухи в росіян також лунали в Севастополі. Окрім того, в Балаклаві місцеві чули звуки, які схожі на пуски ракет. Після цього місцеві почали писати про нібито роботу ППО у районі Козачої бухти.
- Пропагандисти не придумали нічого кращого, як заявити про навчання. Вони сказали, що нібито в районі Козацької бухти Севастополя проводили навчальні стрільби біля 35-ї берегової батареї. Детальніше про тривожний день у ворогів у Криму – читайте за посиланням.