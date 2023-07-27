Відповідну заяву український лідер зробив під час вечірнього звернення 26 липня. Варто зауважити, що окупований Крим ніколи не спатиме спокійно.

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Які важливі заяви про Крим зробив Зеленський

Президент України розповів, що наша держава готує перелік деокупаційних комплексних кроків для Криму:

безпекових;

економічних;

соціальних.

Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію,

– закликав президент.

Український лідер вкотре пригадав ворогам, що Крим, як і вся територія України – будуть вільними від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом.

"Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", – зауважив Зеленський.

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Зверніть увагу! Кримська платформа – це міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки. Головна мета платформи – деокупація Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

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