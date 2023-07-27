Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время вечернего обращения 26 июля. Следует заметить, что оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно.

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Какие важные заявления о Крыме сделал Зеленский

Президент Украины рассказал, что наше государство готовит перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма:

безопасных;

экономических;

социальных.

Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию,

– призвал президент.

Украинский лидер в который раз вспомнил оккупантам, что Крым, как и вся территория Украины, будут свободны от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом.

"Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заметил Зеленский.

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Обратите внимание! Крымская платформа – это международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова, укрепления европейской и глобальной безопасности. Главная цель платформы – деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.

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