Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время вечернего обращения 26 июля. Следует заметить, что оккупированный Крым никогда не будет спать спокойно.
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Какие важные заявления о Крыме сделал Зеленский
Президент Украины рассказал, что наше государство готовит перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма:
- безопасных;
- экономических;
- социальных.
Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию,
– призвал президент.
Украинский лидер в который раз вспомнил оккупантам, что Крым, как и вся территория Украины, будут свободны от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом.
"Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заметил Зеленский.
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Последние взрывы в Крыму
- Тревожно во временно оккупированном Крыму уже не первый месяц. Там регулярно раздаются взрывы у российских захватчиков на складах, на Крымском мосту.
- Так, 26 июля у россиян в Крыму снова раздались взрывы. Из-за этого оккупанты в Красноперекопском районе подняли в небо авиацию. В частности, несколько вертолетов и самолетов.
- Взрывы у россиян также раздавались в Севастополе. Кроме того, в Балаклаве местные слышали звуки, похожие на пуски ракет. После этого местные начали писать о якобы работе ПВО в районе Казачьей бухты.
- Пропагандисты не придумали ничего лучше, чем заявить об учебе. Они сказали, что якобы в районе Казацкой бухты Севастополя проводили обучающие стрельбы возле 35-й береговой батареи. Подробнее о тревожном дне у врагов в Крыму – читайте по ссылке.