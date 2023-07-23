Так, у єпархії визнали, що собор зруйнували саме окупанти. Зазначили, що ракета влучила прямо у вівтар.

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Російська ракета влучила у центральний вівтар

Під час російської терористичної атаки на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Пряме влучання ракети прийшлося у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони,

– зазначили в Одеській єпархії УПЦ МП.

Додали, що повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору. На місці удару одразу ж спалахнула пожежа. На щастя, рятувальники змогли її швидко локалізувати та загасити.

Також у єпархії зазначили, що постраждав охоронець собору, йому надали медичну допомогу й ушпиталили.

Одеська єпархія УПЦ вкотре засуджує агресію РФ проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси – Спасо-Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам собор ніяким чином не пов'язаний з військовими об'єктами,

– наголосили в єпархії.