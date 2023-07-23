Да, в епархии признали, что собор разрушили именно оккупанты. Отметили, что ракета попала прямо в алтарь.

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Российская ракета попала в центральный алтарь

Во время российской террористической атаки в Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Прямое попадание ракеты пришлось в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы,

– отметили в Одесской епархии УПЦ МП.

Добавили, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора. На месте удара вспыхнул пожар. К счастью, спасатели смогли ее быстро локализовать и потушить.

Также в епархии отметили, что пострадал охранник собора, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никак не связан с военными объектами,

– отметили в епархии.

Добавили, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора. На месте удара вспыхнул пожар. К счастью, спасатели смогли его быстро локализовать и потушить.

Также в епархии отметили, что пострадал охранник собора, ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

"Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, это террористический акт против главной святыни и духовного сердца города Одессы – Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никоим образом не связан с военными объектами", – отметили в пресс-службе.

Клирик Одесской епархии подчеркнул, что разрушения в соборе колоссальны. Архидьякон записал эмоциональное видео, в котором обратился к кафирам.

Российские т**ри, ваша ракета попала в сердце города Одессы, в Касперовскую икону Божией Матери и алтарь, пробила до самого низа самый собор, самый крепкий, который я даже не думал, что можно так поразить. Спасибо, русские "братья", "Ваше Святейшество", что вы попали в самое сердце митрополита Агафангела. Богородица вам этого не простит,

– подчеркнул Андрей Пальчук.

Клирик о ракетном ударе по собору: смотрите видео