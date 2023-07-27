Останніми роками було чимало дискусій стосовно того, коли слід святкувати, скажімо, Різдво: 25 грудня чи 7 січня. Власне, нещодавно Верховна Рада уже в цілому проголосувала за законопроєкт, що передбачає перехід на Новоюліанський календар – тобто, зокрема, святкування Різдва саме 25 грудня. Також уже офіційно підтримала цю ініціативу ПЦУ.

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Перехід ПЦУ на новий календар

Священнослужитель церкви Дмитро Шаповалов прокоментував результати Собору, що відбувався у Софійському храмі столиці. Якраз-таки на ньому й було затверджено перехід зі календаря за старим стилем на новий.

Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на Новоюліанський календар. Зі 161 делегата Помісного собору "за" – 156, "проти" – 5, утрималися – 0,

– написав Шаповалов.

Голосування у Софійському соборі за перехід на Новоюліанський календар / Фото Шаповалова

Зверніть увагу! Ще 24 травня у Києво-Печерській лаврі відбувся Архієрейський собор ПЦУ, на якому було вирішено підтримати перехід на "новий стиль". Водночас за це виступив синод Православної церкви України. Отже, уже можна з впевненістю сказати, що відбудеться цей перехід остаточно 1 вересня 2023 року.

Зазначимо наостанок, що Українська греко-католицька церква також оголосила про перехід на Новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року, оскільки тоді розпочинатиметься новий церковний рік (а не 14 вересня, як було раніше).

Разом з тим: