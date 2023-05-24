Звернімо увагу, що ПЦУ та УГКЦ з 1 вересня переходять на новий стиль для нерухомих свят. Водночас збережуть чинну Пасхалію. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.

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ПЦУ переходить на Новоюліанський календар

Епіфаній зазначив, що формально перехід на Новоюліанський календар має схвалити помісний собор церкви. Він відбудеться 27 липня 2023 року за участю мирян. Втім, настоятель ПЦУ та низка єпископів зазначили, що фактично питання вже вирішили. Тож на новий календар таки перейдуть з 1 вересня 2023 року.

Цікаво, що під час архієрейського собору проти переходу виступив один єпископ. Ще один утримався від голосування.

Власне, перехід від Юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня отримав назву Новоюліанський календар. Ним уже користуються православні церкви Європи. Якщо конкретніше, то Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

Отже, а тепер перейдімо до найважливішого. Коли ж українці відзначатимуть важливі релігійні свята за цим Новоюліанським календарем?

Різдво Христове – 25 грудня замість 7 січня.

– 25 грудня замість 7 січня. День святого Миколая – 6 грудня замість 19 грудня.

– 6 грудня замість 19 грудня. Водохреще – 6 січня замість 19 січня.

Звернімо увагу, що зміниться також дата Покрови з 14 жовтня на 1 жовтня. Зауважимо, що до Покрови, яка була заступницею козаків, прив'язали День українського козацтва. Також у цей день відзначають День УПА та День захисників і захисниць України. Тепер ці свята будуть окремо відзначати від релігійного.

Це цікаво! Зауважимо, що 14 жовтня та 7 січня офіційно вважаються державними святами. Чи будуть їх совати або скасовувати – ще невідомо. Наразі ж нагадаємо, що під час воєнного стану тимчасово скасовані всі вихідні на свята.

Водночас у Православній церкві України прагнуть, щоб державні свята посунули. Представники планують звернутися до держави, щоб замість 14 жовтня та 7 січня державними вихідними були 1 жовтня та 25 грудня.

Звернемось до влади, щоб узгодити державні свята та церковні. Наприклад, це стосується дня державності на день пам'яті святого Володимира 28 липня, а тепер це буде 15 липня. Це ж стосується Покрови. Будемо просити переносити,

– зазначив митрополит Епіфаній.

З повним переліком нових дат релігійних свят ви можете ознайомитися за цим посиланням. Збережіть собі, щоб не загубити.

Зауважимо, що питання переходу на Новоюліанський календар ухвалювали під час Архієрейського собору ПЦУ. Він проходив 24 травня.