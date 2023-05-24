У середу, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ. З-поміж питань, які порушать священнослужителі, буде тема переходу на новий календар. Детальніше про це розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.
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Єпископи "за"
За словами Драбинка, питання реформи церковного календаря уже порушували у вівторок, 23 травня, під час засідання синоду. Власне, тоді ієрархи дискутували щодо можливості переходу саме на Новоюліанського календаря. Зазначимо, що він фактично збігається з Григоріанським.
Також митрополит констатував, що Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков світу. Зокрема, Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.
У середу (24 травня – 24 Канал) це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою – священниками, вірянами,
– сказав Драбинко.
Окрім того, він запевнив, що на недавньому засіданні синоду більшість єпископів підтримали рішення щодо переходу на новий календар. Тому й варто очікувати, що невдовзі ПЦУ розпочне перехід на Новоюліанський календар.
Юліанський календар
Слід сказати, що Православна церква України ще поки веде богослужіння за Юліанським календарем. Його також використовують у православних церквах таких країн:
- Росія;
- Сербія;
- Грузія.
Разом з тим митрополит Епіфаній розповідав, навіщо ПЦУ переходити на новий календар. Як він зазначив, це допоможе уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят: "І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо".