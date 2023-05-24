У середу, 24 травня, відбудеться Архієрейський собор ПЦУ. З-поміж питань, які порушать священнослужителі, буде тема переходу на новий календар. Детальніше про це розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко) в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Єпископи "за"

За словами Драбинка, питання реформи церковного календаря уже порушували у вівторок, 23 травня, під час засідання синоду. Власне, тоді ієрархи дискутували щодо можливості переходу саме на Новоюліанського календаря. Зазначимо, що він фактично збігається з Григоріанським.

Також митрополит констатував, що Новоюліанським календарем користується більша частина православних церков світу. Зокрема, Константинопольська, Грецька, Румунська, Польська.

У середу (24 травня – 24 Канал) це питання буде винесено на обговорення Архієрейського собору, який відбуватиметься у Трапезному храмі в Києво-Печерській Лаврі. Будуть присутні всі єпископи, які проводили на місцях обговорення цього питання зі своєю паствою – священниками, вірянами,

– сказав Драбинко.

Окрім того, він запевнив, що на недавньому засіданні синоду більшість єпископів підтримали рішення щодо переходу на новий календар. Тому й варто очікувати, що невдовзі ПЦУ розпочне перехід на Новоюліанський календар.

Зверніть увагу! За словами священнослужителя, якщо певні парафії хотітимуть звершувати богослужіння за старим стилем – вони матимуть таку можливість. Тобто ніхто силою не буде нікого змушувати переходити на новий календар.

Юліанський календар

Слід сказати, що Православна церква України ще поки веде богослужіння за Юліанським календарем. Його також використовують у православних церквах таких країн:

Росія;

Сербія;

Грузія.

Разом з тим митрополит Епіфаній розповідав, навіщо ПЦУ переходити на новий календар. Як він зазначив, це допоможе уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят: "І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо".