В среду, 24 мая, состоится Архиерейский собор ПЦУ. Среди вопросов, которые поднимут священнослужители, будет тема перехода на новый календарь. Детальнее об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Епископы "за"
По словам Драбинко, вопросы реформы церковного календаря уже поднимались во вторник, 23 мая, во время заседания синода. Собственно, тогда иерархи дискутировали о возможности перехода именно на Новоюлианский календарь. Отметим, что он практически совпадает с Григорианским.
Также митрополит констатировал, что Новоюлианским календарем пользуется большая часть православных церквей мира. В частности, Константинопольская, Греческая, Румынская, Польская.
В среду (24 мая – 24 Канал) этот вопрос будет вынесен на обсуждение Архиерейского собора, который пройдет в Трапезном храме в Киево-Печерской Лавре. Будут присутствовать все епископы, которые проводили на местах обсуждения этого вопроса со своей паствой – священниками, верующими,
– сказал Драбинко.
Кроме того, он заверил, что на недавнем заседании синода большинство епископов поддержали решение о переходе на новый календарь. Потому и следует ожидать, что вскоре ПЦУ начнет переход на Новоюлианский календарь.
Юлианский календарь
Следует сказать, что Православная церковь Украины пока ведет богослужение по Юлианскому календарю. Его также используют в православных церквях таких стран:
- Россия;
- Сербия;
- Грузия.
Вместе с тем митрополит Епифаний рассказывал, зачем ПЦУ переходить на новый календарь. Как он отметил, это поможет избежать в будущем постепенного смещения неподвижных праздников: "И хотя на этом пути еще остаются некоторые трудности, убежден, что с Божьей помощью мы их решим".