Про це під час спілкування з журналістами повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні. Пресконференція відбулася 20 травня.
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Кардиналу Дзуппі доручили місію Ватикану щодо війни в Україні
Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені.
Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом,
– заявив речник Ватикану.
За його словами, ця місія могла "посприяти послабленню напруженості у війні в Україні". Папа Римський сподівається, що це зможе започаткувати мирні процеси.
"Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на цей момент вивчаються", – підсумував Бруні.
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Україні не потрібні посередники
Наприкінці квітня під час триденного візиту в Угорщину Папа Римський заявив, що приєднався до "місії щодо досягнення миру" в Україні. Понтифік зазначив, що він готовий зробити все, що потрібно.
"Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це", – додав Франциск.
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Папою зазначив, що Україна зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули.
Нам не потрібні посередники між Україною та агресором, який захопив наші території,
– підкреслив глава держави.
За його словами, Україна, звичайно, вітає пропозиції третіх сторін щодо допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни. Однак формула миру полягає в тому, аби залучити ті країни, які справді хочуть досягти його у Європі.
Президент наголосив, що українці добре пам'ятають, чим закінчилося посередництво з Путіним у межах Нормандського формату.