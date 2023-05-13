Понтифік зробив главі держави подарунок. Він прийняв Зеленського не в Апостольському палаці, а в так званій Аулетті, що прилягає до зали Павла VI.

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Зеленський зустрівся з Папою Римським

Папа Франциск подякував президенту України Володимиру Зеленському за візит до Ватикану.

Я дякую вам за цей візит,

– сказав понтифік, вітаючи Зеленського.

Український лідер відповів, що для нього це є великою честю.

Папа Франциск подарував Зеленському невелику скульптуру, що зображає оливкову гілку, символ миру. Український президент, своєю чергою, подарував понтифіку ікону Богородиці, написану на залишках бронежилета.

Варто зауважити, що зустріч Зеленського та Папи відбулася після того, як Ватикан, не розкриваючи деталей, заявив, що має мирний план для України. Ймовірно, в центрі уваги під час перемовин був саме він.