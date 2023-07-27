В последние годы было немало дискуссий о том, когда следует праздновать, скажем, Рождество: 25 декабря или 7 января. Собственно, недавно Верховная Рада уже в целом проголосовала за законопроект, предусматривающий переход на Новоюлианский календарь, то есть, в частности, празднование Рождества именно 25 декабря. Также уже официально поддержала эту инициативу ПЦУ.

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Переход ВЦУ на новый календарь

Священнослужитель церкви Дмитрий Шаповалов прокомментировал результаты Собора, который проходил в Софийском храме столицы. Как раз на нем и был утвержден переход из календаря по старому стилю на новый.

Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на Новоюлианский календарь. Из 161 делегата Поместного собора "за" – 156, "против" – 5, воздержались – 0,

– написал Шаповалов.

Голосование в Софийском соборе за переход на Новоюлианский календарь / Фото Шаповалова

Обратите внимание! Еще 24 мая в Киево-Печерской лавре состоялся Архиерейский собор ПЦУ, на котором было решено поддержать переход на новый стиль. В то же время за это выступил синод Православной церкви Украины. Итак, уже можно с уверенностью сказать, что произойдет этот переход 1 сентября 2023 года.

Отметим, что Украинская греко-католическая церковь также объявила о переходе на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, поскольку тогда будет начинаться новый церковный год (а не 14 сентября, как было ранее).

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