В последние годы было немало дискуссий о том, когда следует праздновать, скажем, Рождество: 25 декабря или 7 января. Собственно, недавно Верховная Рада уже в целом проголосовала за законопроект, предусматривающий переход на Новоюлианский календарь, то есть, в частности, празднование Рождества именно 25 декабря. Также уже официально поддержала эту инициативу ПЦУ.
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Переход ВЦУ на новый календарь
Священнослужитель церкви Дмитрий Шаповалов прокомментировал результаты Собора, который проходил в Софийском храме столицы. Как раз на нем и был утвержден переход из календаря по старому стилю на новый.
Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на Новоюлианский календарь. Из 161 делегата Поместного собора "за" – 156, "против" – 5, воздержались – 0,
– написал Шаповалов.
Голосование в Софийском соборе за переход на Новоюлианский календарь / Фото Шаповалова
Отметим, что Украинская греко-католическая церковь также объявила о переходе на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, поскольку тогда будет начинаться новый церковный год (а не 14 сентября, как было ранее).
Вместе с тем:
- Рождество Христово будут праздновать 25 декабря, а не 7 января;
- День святого Николая – 6 декабря, а не 19 декабря;
- Крещение – 6 января, а не 19 января.