Согласно опубликованному расписанию, переход состоится не с Рождества, а уже в начале осени этого года. Поэтому и новый церковный год отныне будет начинаться именно 1, а не 14 сентября, как это было раньше.

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Даты основных праздников по григорианскому календарю

Опубликованные дополнения к церковному календарю касаются периода с сентября по декабрь 2023 года. Они подразумевают новые даты, а также соответствующие литургические чтения на каждый день.

Теперь прихожане УГКЦ основные праздники будут отмечать в следующие даты:

8 сентября – Рождество Богородицы,

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня,

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы,

21 ноября – Вход в Храм Богородицы,

6 декабря – День Святого Николая,

25 декабря – Рождество.

Обратите внимание! Смена дат касается праздников, относящихся к неподвижному циклу.

В сети восторженно отреагировали на календарную реформу в УГКЦ

Отметим, что о реформировании церковного календаря в УГКЦ заявили за месяц до объявления новых дат, 6 февраля. На такую инициативу положительно отреагировали украинцы в сети. В частности, мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех верующих УГКЦ с переходом на новый календарь и поблагодарил за важное решение духовенства. А министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что это решение отвечает требованиям времени и общественному мнению.

Спасибо за такое мудрое и очень важное решение, о котором сообщил Блаженнейший Святослав. С 1 сентября мы все встанем на шаг ближе к мировому христианскому сообществу. И удалимся от московии, которая, надеемся, к тому времени уже не будет существовать в своем теперешнем виде,

– подчеркнул Садовый.

Пользователи сети также радостно встретили новость, что в который раз подтверждает, что большинство украинцев одобряет календарную реформу. Они назвали решение уместным и историческим.