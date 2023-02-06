24 Канал собрал реакции сети на соответствующее решение Синода. Рассказываем, что о календарной реформе в УГКЦ думают пользователи.

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УГКЦ приняла мудрое движение

На этом подчеркнул городской голова Львова Андрей Садовый. Он приветствовал всех верующих УГКЦ с переходом на новый календарь.

Спасибо за такое мудрое и очень важное решение, о котором сообщил Блаженнейший Святослав. С 1 сентября мы все встанем на шаг ближе к мировому христианскому сообществу. И удалимся от московии, которая, надеемся, к тому времени уже не будет существовать в своем теперешнем виде,

– подчеркнул он.

Поздравил соответствующее решение также министр культуры Александр Ткаченко. Глава ведомства отметил, что оно отвечает требованиям времени, а также общественному мнению. И именно для этого ранее инициировали опрос в приложении Дія. Он также продемонстрировал, что большинство отдает предпочтение календарной реформе.

Реформа Литургического календаря уже назрела, и сегодня самое время внедрять решительные изменения. Важно также, чтобы переход не был принудительным, как объяснил Блаженнейший Святослав,

– добавил он.

В частности, для тех приходов или единичных общин, которые пока не готовы к столь радикальному для них шагу.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий также поздравил УГКЦ с началом календарной реформы.

Поздравляю Отца и Главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава и всех верующих с этим историческим решением Архиерейского Синода УГКЦ в Украине,

– добавил он.

Николай Дуркалец из Киевской Архиепархии УГКЦ заметил, что такие праздники как День святого Николая, Покрова Пресвятой Богородицы и другие теперь будут отмечать 2 недели раньше. Также он добавил, что нас ожидает второй этап. Напомним, что во время него должны унифицироваться дата празднования Пасхи.

Как на это отреагировали другие пользователи сети

Календарная реформа стартует 1 сентября

Напомним, что об этом во время интервью заявил Блаженнейший Святослав. По его словам, календарная реформа стартует 1 сентября 2023 года.

Он добавил, что изменение даты будет касаться праздников, относящихся к неподвижному циклу. В то же время, он отметил, что вопрос календарной реформы начинался не с Рождества. Более того, о нем вообще не говорили, когда начали дискутировать на эту тему.