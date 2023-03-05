Згідно з опублікованим розкладом, перехід відбудеться не з Різдва, а вже на початку осені цього року. Тож й новий церковний рік відтепер починатиметься саме 1, а не 14 вересня, як це було раніше.
Варте уваги ПЦУ теж думає про зміну календаря: коли ухвалять рішення
Дати основних свят за григоріанським календарем
Опубліковані доповнення до церковного календаря наразі стосуються періоду з вересня по грудень 2023 року. Вони передбачають нові дати, а також відповідні літургійні читання на кожен день.
Тож тепер парафіяни УГКЦ основні свята відзначатимуть у такі дати:
- 8 вересня – Різдво Богородиці,
- 14 вересня – Воздвиження Чесного та Животворящего Хреста Господня,
- 1 жовтня – Покров пресвятої Богородиці,
- 21 листопада – Вхід у Храм Богородиці,
- 6 грудня – День Святого Миколая,
- 25 грудня – Різдво.
У мережі захоплено відреагували на календарну реформу в УГКЦ
Зазначимо, що про реформування церковного календаря в УГКЦ заявили ще за місяць до оголошення нових дат, 6 лютого. На таку ініціативу позитивно відреагували українці в мережі. Зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий привітав усіх вірян УГКЦ з переходом на новий календар та подякував за важливе рішення духовенству. А міністр культури Олександр Ткаченко підкреслив, що це рішення відповідає вимогам часу та суспільній думці.
Дякую за таке мудре та дуже важливе рішення, про яке повідомив Блаженніший Святослав. З 1 вересня ми всі станемо на крок ближче до світової християнської спільноти. І віддалимось від московії, яка, сподіваємось, до того часу вже не буде існувати у своєму теперішньому вигляді,
– наголосив Садовий.
Користувачі мережі також радісно зустріли новину, що вкотре підтверджує, що більшість українців віддає перевагу календарній реформі. Вони назвали рішення доречним та історичним.