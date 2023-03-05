Згідно з опублікованим розкладом, перехід відбудеться не з Різдва, а вже на початку осені цього року. Тож й новий церковний рік відтепер починатиметься саме 1, а не 14 вересня, як це було раніше.

Варте уваги ПЦУ теж думає про зміну календаря: коли ухвалять рішення

Дати основних свят за григоріанським календарем

Опубліковані доповнення до церковного календаря наразі стосуються періоду з вересня по грудень 2023 року. Вони передбачають нові дати, а також відповідні літургійні читання на кожен день.

Тож тепер парафіяни УГКЦ основні свята відзначатимуть у такі дати:

8 вересня – Різдво Богородиці,

14 вересня – Воздвиження Чесного та Животворящего Хреста Господня,

1 жовтня – Покров пресвятої Богородиці,

21 листопада – Вхід у Храм Богородиці,

6 грудня – День Святого Миколая,

25 грудня – Різдво.

Зверніть увагу! Зміна дат стосується свят, які належать до нерухомого циклу.

У мережі захоплено відреагували на календарну реформу в УГКЦ

Зазначимо, що про реформування церковного календаря в УГКЦ заявили ще за місяць до оголошення нових дат, 6 лютого. На таку ініціативу позитивно відреагували українці в мережі. Зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий привітав усіх вірян УГКЦ з переходом на новий календар та подякував за важливе рішення духовенству. А міністр культури Олександр Ткаченко підкреслив, що це рішення відповідає вимогам часу та суспільній думці.

Дякую за таке мудре та дуже важливе рішення, про яке повідомив Блаженніший Святослав. З 1 вересня ми всі станемо на крок ближче до світової християнської спільноти. І віддалимось від московії, яка, сподіваємось, до того часу вже не буде існувати у своєму теперішньому вигляді,

– наголосив Садовий.

Користувачі мережі також радісно зустріли новину, що вкотре підтверджує, що більшість українців віддає перевагу календарній реформі. Вони назвали рішення доречним та історичним.