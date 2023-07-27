Зеленський звернувся до українців зі Спасо-Преображенського собору

Український лідер повідомив, що завершує свій день в Одесі. Зеленський наголосив, що упродовж дня мав честь привітати українських лікарів і медичних сестричок, фронтових медиків із професійним святом. Президент розповів, що нагородив найкращих, однак вдячний всім, на кому тримається життя України, інформує 24 Канал.

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Уранці провів Ставку. Як і завжди, розглянули ключові питання нашої оборони, захисту нашого неба та наших міст. Доповіді щодо ситуації на фронті та перевіряємо "воєнкомів". Думаю, реакцію держави на зловживання "воєнкомів" ви бачите,

– наголосив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський розповів, що у Миколаєві потрібно розв'язати багато питань. Зокрема, мовиться про обласну лікарню. Зеленський наголосив: очільник МОЗ та очільник місцевої ОВА все зрозуміли.

Український лідер наголосив, що важлива розмова відбулася з Тетяною Остащенко – командувачкою Медичних сил ЗСУ. Обговорили питання, від яких залежить порятунок життя воїнів.

Окрім того, президент повідомив, що заслухав питання ліквідації наслідків російських ударів по Одесі.

"Тут, у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалася знищити, відчувається, що наші люди, наш дух усе одно сильніші. Сильніші, ніж російський терор. Шукаємо системи ППО, щоб захистити Одесу, увесь наш південь. І я дякую всім у світі, хто вже приєднався до цієї роботи з нами", – наголосив Зеленський.

Зауважте! Також український лідер прокоментував інцидент з Юрієм Арістовим. Він наголосив, що намір будь-якого посадовця поїхати кудись за кордон варто перевіряти до секунди. Зеленський підсумував: "якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине".