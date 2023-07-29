Отец Александр (Клименко) из УПЦ МП прокомментировал закон о переносе дат праздников, недавно принятый Владимиром Зеленским. Сначала журналисты обратились к подсанкционному митрополиту Антонию, которого считают вторым человеком УПЦ МП, но тот бросил трубку.

Читайте также Зеленский подписал закон о переносе дат праздников: среди них – Рождество

Что в УПЦ МП думают о переносе даты Рождества

Отец Александр заявил, что украинская православная церковь московского патриархата не будет отмечать праздник 25 декабря. Она и дальше будет праздновать Рождество 7 января. По словам Клименко, несмотря на то, что эта дата теперь не будет государственным выходным, его церковь все равно будет отмечать праздник именно в этот день.

Он также сказал, что после утверждения президентом Украины 25 декабря государственным праздником для УПЦ ПМ "ничего не изменится". Кроме этого Клименко процитировал слова патриарха Филарета, ранее заявлявшего, что празднование Рождества 7 января "не является приближением к РПЦ".

К слову, Православная церковь Украины на Поместном соборе в Киеве утвердила переход с Юлианского на Новоюлианский календарь.

Зеленский посетил разрушенный Россией храм