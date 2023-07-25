Они напомнили главе УПЦ МП собор, который в мае 2022 года должен был решить "проблему дальнейшего функционирования" украинской православной церкви московского патриархата в Украине. Однако даже сейчас УПЦ МП молится о Кирилле, а последний заявляет, что УПЦ МП – неотделимая часть РПЦ.

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Что написали Онуфрию священники УПЦ МП

Священники написали, что проблема возникла в связи с сатанинской агрессией России против Украины и ее народа и всесторонней поддержкой этой агрессии полнотой РПЦ и лично ее настоятелем – патриархом Кириллом.

Вам хорошо известно, что, несмотря на соборные решения, каждый желающий продолжал поминать патриарха Кирилла, довольно однозначные высказывания насчет единства с РПЦ звучали от отдельных иерархов УПЦ и так далее,

– пишут в обращении.

Они также вспоминают, что Москва при любом случае подчеркивала, что УПЦ МП является частью российской православной церкви.

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"Так что оставалось только констатировать, что реального разрыва с РПЦ не произошло. Именно при таких обстоятельствах, почти через год после начала войны, государственные власти взяли курс на ликвидацию УПЦ", – заявили священники УПЦ МП.

Именно поэтому они призвали Онуфрия разорвать отношения с российской православной церковью, особенно после атаки по Преображенскому собору в Одессе.

Мы, священнослужители УПЦ МП, призываем вас инициировать немедленный созыв собора УПЦ, на котором должен произойти реальный, а не эфемерный разрыв с РПЦ. Об этом факте должны быть поставлены в известность как Поместные Церкви, так и Москва!

– заявили священники.

По состоянию на 13:18 25 июля письмо подписали 305 священников УПЦ МП.

Обратите внимание! В мае 2022 года УПЦ МП уже якобы проводила собор и заявляла об отсоединении от российской православной церкви. Конечно, этого не произошло. Ведь в Госэтнополитике объясняли, что без автокефалии, которую УПЦ МП не получила, она остается "структурным подразделением своей материнской церкви с той или иной степенью самостоятельности в своей деятельности".

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