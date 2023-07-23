Архиепископ Арцизский и викарий Одесской епархии УПЦ МП Виктор подверг критике Кирилла Гундяева. Это произошло после того, как Россия атаковала в ночь на 23 июля Одессу и серьезно повредила Спасо-Преображенский собор.

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Что сказал украинский архиепископ российскому патриарху

Викарий Одесской епархии напомнил Кириллу, что УПЦ полностью вышла из подчинения РПЦ. Также он уличил этого патриарха и других русских попов в лицемерии.

Не раз вы, в своих проповедях, говорите о единстве "Святой Руси", которое вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу вас обратить внимание на то, что именно личным вашим благословением, воинство России сегодня совершает беспредел и откровенную войну на суверенной территории Украинского Государства,

– написал он.

Архиепископ Виктор также напомнил гражданину страны-агрессорки, как тот на последнем Архиерейском совещании в Москве не сказал ни слова о необходимости прекращения полномасштабной агрессии России против Украины. Он подчеркнул, что российские епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые затем бомбят украинские мирные города.

Гундяева призвали оставить УПЦ в покое

Викарий Одесской епархии заявил, что посетил Спасо-Преображенский собор после того, как "благословенная" Кириллом российская ракета прилетела прямо к алтарю. По его словам. в УПЦ уже давно нет ничего общего с главой РПЦ. Как отметил архиепископ Арцизский, Кирилл Гундяев потерял УПЦ и другие церкви из-за личных амбиций. Он призвал Кирилла не игнорировать митрополита Киевского Онуфрия, не дискредитировать УПЦ и не уничтожать её своим "благословением".

Требуем отстать от нашей церкви, от наших архиереев и нашего предстоятеля!

У нас на свой путь, избранный Собором Украинской Православной Церкви.

Искренне прошу Вас – остановитесь,

– надписал Виктор.

По его словам, российские церковники никак не поддерживают своих украинских "коллег", а только позорят имя церкви в своих сообщениях в соцсетях. Он подчеркнул, что Кирилл и его послушники делают все, чтобы уничтожить УПЦ в Украине. Викарий Одесской епархии осудил российскую агрессию против нашего государства. Также он осудил варварские захваты украинских епархий на Востоке и Юге и репрессии и притеснения, проводимые российскими попами на временно оккупированных территориях.

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