Видео в сети с разговорами с представителями УПЦ МП в Киево-Печерской лавре обнародовал журналист Денис Кошельник. Как они комментируют ракетный удар по историческому собору в Одессе, передает 24 Канал.
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Удара по собору мало, чтобы признать Россию агрессором
Священнослужители УПЦ МП не спешат осуждать Россию из-за ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Более того, они цинично заявляют, что виноваты в этом не оккупанты, а якобы "така воля Божья".
На опубликованных в сети кадрах один батюшка, комментируя удар по историческому зданию собора, заявил, что якобы "взорвался и взорвался".
Такова воля Божья. Взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Мне тоже… Я туда и умру, все,
– прокомментировал ракетный удар один из представителей УПЦ МП.
Другой священник в Лавре также отказался называть Россию агрессором. Более того, когда журналист спросил о событиях в Одессе, батюшка заявил, что "не видел ничего".
"Не могу ничего сказать... Надо молиться... Атаковал враг люда человеческого. А кому это упало на голову, кто и как это... Одному богу известно", – поразил комментарием другой священнослужитель УПЦ МП.
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Россия нанесла массированный удар по Одессе
- В ночь на 23 июля Россия атаковала Одессу 19 ракетами разных типов. Среди них – "Ониксы", Х-22, "Калибры", "Искандер-К" и "Искандер-М".
- Силы ПВО уничтожили 9 враждебных целей – 4 "Калибра" и 5 "Искандер-К". К сожалению, сбить все российские ракеты не удалось.
- Одна из ракет попала в Спасо-Преображенский собор. К слову, это историческое здание, находящееся под защитой ЮНЕСКО.
- В Одесской ОВА сообщили, что разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
- Во время ночной атаки также был поврежден Дом ученых. Он является памятником национального значения. К сожалению, в результате взрыва погиб охранник ресторана, который расположен на летней территории рядом с Домом ученых.