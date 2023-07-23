Видео в сети с разговорами с представителями УПЦ МП в Киево-Печерской лавре обнародовал журналист Денис Кошельник. Как они комментируют ракетный удар по историческому собору в Одессе, передает 24 Канал.

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Удара по собору мало, чтобы признать Россию агрессором

Священнослужители УПЦ МП не спешат осуждать Россию из-за ракетного удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Более того, они цинично заявляют, что виноваты в этом не оккупанты, а якобы "така воля Божья".

На опубликованных в сети кадрах один батюшка, комментируя удар по историческому зданию собора, заявил, что якобы "взорвался и взорвался".

Такова воля Божья. Взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Мне тоже… Я туда и умру, все,

– прокомментировал ракетный удар один из представителей УПЦ МП.

Другой священник в Лавре также отказался называть Россию агрессором. Более того, когда журналист спросил о событиях в Одессе, батюшка заявил, что "не видел ничего".

"Не могу ничего сказать... Надо молиться... Атаковал враг люда человеческого. А кому это упало на голову, кто и как это... Одному богу известно", – поразил комментарием другой священнослужитель УПЦ МП.

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Россия нанесла массированный удар по Одессе