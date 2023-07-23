Відео у мережі з розмовами із представниками УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі оприлюднив журналіст Денис Кошельник. Як вони коментують ракетний удар по історичному соборі в Одесі – передає 24 Канал.
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Удару по соборі мало, аби визнати Росію агресором
Священнослужителі УПЦ МП не поспішають засуджувати Росію через ракетний удар по Спасо-Преображенському соборі в Одесі. Ба більше, вони цинічно заявляють, що винні у цьому не окупанти, а буцімто "така воля Божа".
На опублікованих у мережі кадрах один батюшка, коментуючи удар по історичній будівлі собору, заявив, що буцімто "вибухнуло, та й вибухнуло".
Така воля Божа. Вибухнуло, та й вибухнуло. Усі під Богом ходимо. Мені теж… Я туди й помру, все,
– прокоментував ракетний удар один з представників УПЦ МП.
Інший священник в Лаврі також відмовився називати Росію агресором. Ба більше, коли журналіст запитав щодо подій в Одесі, то батюшка заявив, що "не бачив нічого".
"Не можу нічого сказати… Треба молитися… Атакував ворог люду людського. А кому це впало на голову, хто і як це.. Одному богу відомо", – вразив коментарем інший священнослужитель УПЦ МП.
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Росія завдала масованого удару по Одесі
- У ніч на 23 липня Росія атакувала Одесу 19 ракетами різних типів. Серед них – "Онікси", Х-22, "Калібри", "Іскандер-К" та "Іскандер-М".
- Сили ППО знищили 9 ворожих цілей – 4 "Калібри" та 5 "Іскандер-К". На жаль, збити усі російські ракети не вдалося.
- Одна із ракет влучила у Спасо-Преображенський собор. До слова, це історична будівля, яка перебуває під захистом ЮНЕСКО.
- В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві пам'ятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.
- Під час нічної атаки також був пошкоджений Будинок вчених. Він є пам'ятником національного значення. На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території поруч з Будинком вчених.