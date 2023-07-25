Вони пригадали очільнику УПЦ МП собор, який у травні 2022 року мав вирішити "проблему подальшого функціонування" української православної церкви московського патріархату в Україні. Проте навіть зараз УПЦ МП молиться за Кіріла, а останній заявляє, що УПЦ МП – невіддільна частина РПЦ.

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Що написали Онуфрію священники УПЦ МП

Священники написали, що проблема виникла "у зв'язку з сатанинською агресією Росії проти України та її народу й всебічною підтримкою цієї агресії повнотою РПЦ та особисто її настоятелем – патріархом Кірілом.

Вам добре відомо, що, попри соборні рішення, кожен, хто бажав, продовжував поминати патріарха Кіріла, доволі однозначні висловлювання на рахунок єдності з РПЦ лунали від окремих ієрархів УПЦ тощо,

– пишуть у зверненні.

Вони також згадують, що Москва за будь-якої нагоди підкреслювала, що УПЦ МП є частиною російської православної церкви.

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"Тож лишалося тільки констатувати, що реального розриву з РПЦ не відбулося. Саме за таких обставин, майже через рік після початку війни, державна влада взяла курс на ліквідацію УПЦ", – заявили священники УПЦ МП.

Саме тому вони закликали Онуфрія розірвати стосунки з російською православною церквою, особливо після атаки по Преображенському соборі в Одесі.

Ми, священнослужителі УПЦ МП, закликаємо вас ініціювати негайне скликання собору УПЦ, на якому має відбутися реальне, а не ефемерне розірвання з РПЦ. Про цей факт мають бути повідомлені як Помісні Церкви, так і Москва!

– заявили священники.

Станом на 13:18 25 липня лист підписали 305 священників УПЦ МП.

Зверніть увагу! У травні 2022 року УПЦ МП вже нібито проводила собор та заявляла про від'єднання від російської православної церкви. Звісно ж, цього не відбулось. Адже в Держетнополітики пояснювали, що без автокефалії, яку УПЦ МП не одержала, вона залишається "структурним підрозділом своєї материнської церкви з тим чи іншим ступенем самостійності у своїй діяльності".

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