Хоч цей лист був адресований очільнику ворожої церкви, на нього відповів інший "священнослужитель". Свої "п'ять копійок" він вставив на власному телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал.

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Зверхність, погрози та цитування кремлівських методичок

Відповів архієпископу Арцизькому Віктору російський митрополит Клинський Леонід. Він, як підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій, є одним з ідеологів війни проти України, вихваляння якої легко можна знайти й у його групі в телеграмі.

Тож у своїй відповіді на лист архієпископа Віктора він не відступив від задумів Кремля та пообіцяв й надалі захоплювати українські єпархії. А також в кращих традиціях повторював абсурдні гасла російської методички.

Передусім він припустив, що архієпископа Віктора могли змусити написати подібного листа. А одразу після цього почав йому погрожувати та вказувати на нібито місце у ніг московських попів. Мовляв, такі слова, що ганьблять і проклинають патріарха "ніхто не спустить".

Та й взагалі, не може нібито УПЦ МП самостійно виходити чи ухвалювати рішення "за межами Грамоти виданої УПЦ МП у Москві", адже це є нібито порушенням канонічних норм і правил. І вимагати щось від патріарха Гундяєва тоже, за його словами, не можна – лише просити. Тож єпархії "надалі переходитимуть під пряме підпорядкування" РПЦ.

Окрім того, не вивітрилася з хворої лютим цинізмом голови московського попа й пункт методички про "ви самі себе обстрілюєте". Так, на думку попа, страшенні руйнування Спасо-Преображенського собору спричинила не російська ракета, а українське ППО.

Ця відповідь є доктриною РПЦ

Зазначимо, що таку відповідь митрополит Клинський Леонід записав у відповідь на вимогу архієпископа УПЦ МП "відстати від нашої церкви". Також у своєму гнівному листі архієпископ Арцизький Віктор підкреслив – після обстрілу зрозумів, що "спільного з вашими розуміннями в УПЦ нічого вже давно немає".

Фактично, це (відповідь митрополита РПЦ – 24 Канал) і є сформульована доктрина РПЦ з анексії українських православних єпархій. І вона триває,

– підкреслили у Центрі стратегічних комунікацій.

Так, з 14 липня ті з українських православних єпархій, що знаходяться на окупованих територіях Донецької області, вже перейшли під пряме управління Москви. Такий перехід вони пояснюють тим, що вони нібито "завжди були частиною РПЦ, і лише керувалися допомогою УПЦ".

Що вимагав архієпископ УПЦ МП