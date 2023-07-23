Епіфаній також висловив співчуття всім постраждалим внаслідок ракетної атаки Одеси. Він також побажав прибічникам Гундяєва побачити справжнє обличчя російської церкви.

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Епіфаній жорстоко прокоментував обстріл собору

Митрополит ПЦУ зазначив, що його глибоко вражає і засмучує "черговий вияв сатанинської злоби "русского міра"", а саме руйнування собору в Одесі.

"Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна й архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії Росії", – сказав він.



Спасо-Преображенський собор атакували росіяни / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

Епіфаній також нагадав що російський патріарх Кіріл Гундяєв у 2010 році. Митрополит наголосив, що зараз цей російський священнослужитель "благословляє російських солдатів" вести війну проти України, які посилають ракети та інші знаряддя вбивства на Одесу та інші міста України.

Благословення Гундяєва – то прокляття. Слова його – виправдання беззаконня, і дії його – служіння імперії зла, – зауважив Епіфаній.



Епіфаній відреагував на обстріл Спасо-Преображенського собору / Фото з фейсбуку Євстратія Зорі

Наостанок він сказав, що співчуває всім, хто в Одесі постраждав від російської атаки. Водночас він побажав всім, хто "досі вважає Гундяєва духовним вождем в Україні", прозріти й нарешті припинити потурання злу.

Що відомо про атаку Спасо-Преображенського собору в Одесі