Епифаний также выразил соболезнования всем пострадавшим в результате ракетной атаки Одессы. Он также пожелал сторонникам Гундяева увидеть подлинное лицо русской церкви.

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Епифаний жестко прокомментировал обстрел собора

Митрополит ПЦУ отметил, что его глубоко поражает и огорчает "очередное проявление сатанинской злобы "русского мира"", а именно разрушение собора в Одессе.

"Это сейчас изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии России", – сказал он.



Спасо-Преображенский собор атаковали россияне / Фото из фейсбука Евстратия Зари

Епифаний также напомнил, что российский патриарх Кирилл Гундяев открывал это сооружение в 2010 году. Митрополит подчеркнул, что сейчас этот российский священнослужитель "благословляет российских солдат" вести войну против Украины, посылающих ракеты и другие орудия убийства на Одессу и другие города Украины.

Благословение Гундяева – это проклятие. Слова его – оправдание беззакония, и действия его – служение империи зла, – заметил Епифаний.



Епифаний отреагировал на обстрел Спасо-Преображенского собора / Фото из фейсбука Евстратия Зари

В заключение он сказал, что сочувствует всем, кто в Одессе пострадал от российской атаки. В то же время он пожелал всем, кто "до сих пор считает Гундяева духовным вождем в Украине", прозреть и наконец прекратить попустительство злу.

Что известно об атаке Спасо-Преображенского собора в Одессе