Отметим, что враг ударил по Спасо-Преображенскому собору в Одессе в ночь на воскресенье, 23 июля. Российские пропагандисты начали заявлять, что в этом виновата украинская ПВО, сбившая цель и ее обломок упал на святыню. Онуфрий метафорически повторил этот тезис.

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Что наговорил Онуфрий

Собственно, митрополит констатировал, что "кто-нибудь, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя". Из этих слов следует, что украинцы сами виноваты, что собор был разрушен, ведь целились в небо, чтобы сбить российские ракеты. Другое толкование для этих слов подобрать достаточно затруднительно.

Вместе с тем неудивительно, что Онуфрий решил не упоминать о России, ограничившись формулировкой "вражеская атака". Нет сомнений, что врагом для московского попа является именно Украина и Вооруженные Силы. К сожалению, ему не хватило смелости это озвучить четко – тогда бы за него имели все основания взяться правоохранительные органы.

С глубокой грустью восприняли известие об очередной вражеской атаке на Одессу, в результате чего разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, жилые дома и другие сооружения. Особой болью является то, что в сегодняшнюю ночь снова погибли люди, многие ранены и госпитализированы. Примите мои искренние соболезнования в связи с этой великой трагедией.

Кроме того, Онуфрий в очередной раз, обращаясь к своим прихожанам, решил им закрепить установку о "рабской ментальности". Он призвал людей быть терпеливыми, молиться и ни в коем случае не проявлять свой гнев. Фактически этим призывом он пытался погасить у украинцев, по библейской терминологии, праведный гнев, возникновение которого является вполне естественной реакцией на агрессию России.

Призываю всех вас, дорогие мои, к терпению и молитве. Смирим свой гнев, не давая ему превратиться в слепую ненависть.

ООН туда же

Следует сказать, что Кремлю решили подыграть также в Организации Объединенных Наций. Управление ООН по координации гуманитарных дел, комментируя ракетный обстрел Одессы, "забыло" указать, кто является его виновником

Это напомнило реакцию на подрыв Каховской ГЭС. Когда десятки населенных пунктов на Юге Украины уходили под воду 6 июня, в ООН праздновали так называемый "День русского языка".