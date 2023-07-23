Собственно, в ночь на 23 июля из-за вражеского обстрела Одессы пострадали, в частности, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом учёных. В то же время Управление ООН по координации гуманитарных дел заявило, что повреждения произошли из-за мифических "ударов".

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Так кто же запустил ракеты?

Почему-то в сообщении ООН не указано, что именно россияне нанесли удары по городу. Как известно, ракеты сами не запускаются – и, конечно, было бы хорошо, если бы столь солидная международная структура это понимала.

Одесситы снова очнулись от звуков взрывов. Были нанесены удары по историческому центру, которые повредили дома, собор, а также убили и ранили мирных жителей,

– говорится в заявлении ООН.

Кроме того, там отмечено, что "международное гуманитарное право четкое – гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью".

Обратите внимание! Это сообщение было размещено в твитере. Пользователей сети оно очень возмутило. "И все же Россия это делает (бьет по мирным городам – 24 Канал). Скажите это", – в основном писали люди.

История повторяется