Это 24 Каналу прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что Россия более 460 дней совершает геноцид украинского народа.

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"Террористический акт совершила страна, которая уже более 460 дней ведет открытую войну против нашей независимости. Отмечать такой день – в мире происходит не совсем то, что должно было бы происходить, если мы говорим о совести, справедливости и других вещах", – отметил чиновник. .

Секретарь СНБО объяснил, что не менее 150 тонн машинной смазки, которая вылилась в море, представляет угрозу не только для Украины, но и для других государств, берега которых омывает Черное море.

Россия не помешает контрнаступлению ВСУ

Данилов отметил, что Каховская ГЭС находилась под контролем россиян. Они взорвали ее, чтобы отсрочить контрнаступление ВСУ. Однако ничто не помешает украинским защитникам освобождать территорию Украины.

Они считали, что это может быть одним из направлений нашего контрнаступления. Чтобы отсрочить наше наступление, они совершили такой террористический акт. Это не остановит ВСУ. Их действия не будут влиять на боеспособность ВСУ,

– подчеркнул он.

Данилов рассказал детали подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео

Поздравления с днем русского языка

Официальный аккаунт Украины в твиттере красноречиво поздравил ООН с днем русского языка. Авторы разместили открытку с изображением зала, где места заседаний представителей 193 стран мира заполнены водой Каховского водохранилища.

"С Днем русского языка, ООН", – подписали фото на официальном аккаунте Украины в твиттере.

Обратите внимание! 6 июня российские террористы подорвали Каховскую ГЭС. Уничтожение сооружения повлекло за собой экологическую и гуманитарную катастрофу в Херсонской области.

ООН отмечает день русского языка