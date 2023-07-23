Власне, у ніч проти 23 липня через ворожий обстріл Одеси постраждали, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Водночас Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що пошкодження сталися через міфічні "удари".
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То хто ж запустив ракети?
Чомусь у повідомлення ООН не вказано, що саме росіяни завдали ударів по місту. Як відомо, ракети самі не запускаються – і, звісно, було б добре, якби така солідна міжнародна структура це розуміла.
Одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Були завдані удари по історичному центру, що пошкодили будинки, собор, а також вбили й поранили мирних жителів,
– йдеться у заяві ООН.
Окрім того, там зазначено, що "міжнародне гуманітарне право чітке – цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю".
Історія повторюється
- У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Цей теракт спричинив одну з найбільших екологічних катастроф за останні декілька десятиліть. Під воду пішло чимало населених пунктів. Тисячі людей залишились без домівок. Загинуло десятки тисяч тварин.
- Тоді вкрай неприємно українців здивувала реакція міжнародної спільноти. Зокрема, західні журналісти довго не могли зрозуміти, "що ж сталося" – себто "хто підірвав греблю". Лунали навіть версії, що нібито "вона сама зруйнувалась".
- Однак найбільший маразм продемонстрували якраз-таки в ООН. У цей день Організація Об'єднаних Націй відзначала так званий "День російської мови". Чиновникам міжнародної структури було просто-таки байдуже на горе українців.