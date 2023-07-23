Власне, у ніч проти 23 липня через ворожий обстріл Одеси постраждали, зокрема, Спасо-Преображенський кафедральний собор та Будинок вчених. Водночас Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що пошкодження сталися через міфічні "удари".

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То хто ж запустив ракети?

Чомусь у повідомлення ООН не вказано, що саме росіяни завдали ударів по місту. Як відомо, ракети самі не запускаються – і, звісно, було б добре, якби така солідна міжнародна структура це розуміла.

Одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Були завдані удари по історичному центру, що пошкодили будинки, собор, а також вбили й поранили мирних жителів,

– йдеться у заяві ООН.

Окрім того, там зазначено, що "міжнародне гуманітарне право чітке – цивільні особи та цивільна інфраструктура не є ціллю".

Зверніть увагу! Це повідомлення було розміщено у твітері. Користувачів мережі воно надзвичайно обурило. "І все ж Росія це робить (б'є по мирних містах – 24 Канал). Скажіть це", – писали здебільшого люди.

Історія повторюється