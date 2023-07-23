Утім, зрозуміло, що вся інформація, яку надає "міністерство агресії" Росії є абсолютно неправдивою, зокрема й щодо атаки по Одесі. Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.

До теми У Зеленського відреагували на атаку по Одесі: закликали надати ATACMS та більше систем ПРО

Для чого росіяни поширюють фейки

"Це повна маячня. Ми розуміємо, що Спасо-Преображенський кафедральний собор – цивільний об'єкт, Будинок вчених – цивільний об'єкт", – наголосив депутат Одеської райради.

Окрім того, під час терористичної атаки ворога постраждало багато звичайних цивільних будівель та будинків людей. Пошкоджень зазнали також 5 дитячих садочків і 4 школи.

Ці об'єкти готувалися до навчального року. Там не перебувало жодних військових і, ба більше, не ухвалювалося жодних стратегічних чи тактичних рішень,

– заявив Сізоненко.

Цією дезінформацією росіяни намагаються виправдати атаки на цивільне населення України та інфраструктуру. До того ж ворог прагне пустити пил в очі Заходу та навіть своїм громадянам.

Постраждала дитина, хлопець в реанімації

Наразі 22 людини перебувають у лікарнях, серед них 17-річний хлопець. Він перебуває у реанімації у надважкому стані. загалом постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

На місці працюють служби та волонтери, вони продовжують розбирати завали будівель. Ситуація дуже важка, але контрольована.

Росіяни посилили обстріли Одещини: що відомо