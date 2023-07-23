Атака розпочалась опівночі 23 липня. Перед цим Повітряні сили повідомили про активність стратегічної авіації Ту-22м3 ворога. Далі тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс". Усі цілі були спрямовані на Одеську область. Пуски ворог здійснював зокрема з тимчасово окупованого Криму.

Реакція Офісу Президента

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі заклик до союзників після цинічного удару ворога.

Російські терористи знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі,

– наголосив він.

Єрмак закликав Захід надати більше систем ПРО, а також ATACMS, бо це допоможе Україні.

Що відомо про ATACMS Це американська балістична ракета класу "земля – земля". Дальність сягає до 300 кілометрів. З її допомогою можна знищити велику кількість озброєння, сил та засобів противника ще в місцях базування. Цю ракету дуже складно збити, практично неможливо, до того ж вона є дуже точною.

Від вибухів в Одесі постраждав храм, пошкоджені житлові будинки

Місцеві ЗМІ після атаки по Одесі повідомили про пожежу. Також заявили про пошкодження православного храму, що є однією з візитівок міста. Окрім того, є руйнування житлових будинків та постраждалі. Потрощені вікна та двері у домах, понищені автівки.

Одеса. Чергова нічна атака нелюдів. Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи. Інформація про постраждалих уточнюється. Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги – швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою!

– написав у своєму телеграмі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Після нещадної атаки російські пропагандисти почали брехати про "спрацювання української ППО по житловому будинку", аби виправдати свої цинічні дії.

Росія тероризує Південь після зриву зернової угоди

Росія заявила про свій вихід з зернової угоди 17 липня. Це пов'язали з вибухами на Кримському мосту і традиційно звинуватили у "зриві" домовленостей Україну. Ба більше, країна-агресор почала шантажувати Захід, вимагаючи скасувати низку санкцій в обмін на повернення до діалогу.

Кілька днів поспіль після виходу з зернової угоди Росія нещадно обстрілює Південь України. Зокрема, – порти Одещини та місця зберігання зерна.

Окрім того, країна-агресор також почала погрожувати, що вважатиме законними цілями кораблі, які виходитимуть з українських портів. Відповідь України була дзеркальною, адже Росія не гребує цинічно красти зерно та вивозити його з тимчасово окупованих українських портів.