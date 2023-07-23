Зазначимо, що ворог вдарив по Спасо-Преображенському соборі в Одесі в ніч проти неділі, 23 липня. Російські пропагандисти почали заявляти, що у цьому винна українська ППО, яка збила ціль та її уламок впав на святиню. Онуфрій метафорично повторив цю тезу.

Дивіться також Зруйнували собор і пам'ятки архітектури: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

Що наговорив Онуфрій

Власне, митрополит констатував, що "будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе". З цих слів випливає, що українці самі винні, що їхній собор було зруйновано, адже цілились у небо, аби збити російські ракети. Інше тлумачення для цих слів підібрати досить важко.

Разом з тим не дивно, що Онуфрій вирішив не згадувати про Росію, обмежившись формулюванням "ворожа атака". Немає сумнівів, що ворогом для московського попа є саме України та Збройні Сили. На жаль, йому бракнуло сміливості це озвучити чітко – тоді б його за нього мали усі підстави взятися правоохоронні органи.

З глибоким сумом сприйняли звістку про чергову ворожу атаку на Одесу, внаслідок чого зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, житлові будинки та інші споруди. Особливим болем є те, що в сьогоднішню ніч знову загинули люди, багато поранених та госпіталізованих. Прийміть мої щирі співчуття у зв'язку з цією великою трагедією.

Окрім того, Онуфрій вчергове, звертаючись до своїх парафіян, вирішив їм закріпити установку про "рабську ментальність". Він закликав людей бути терплячими, молитися та в жодному разі не проявляти свій гнів. Фактично цим закликом він намагався погасити в українців, за біблійною термінологією, праведний гнів, виникнення якого є цілком природною реакцією на агресію Росії.

Закликаю усіх вас, дорогі мої, до терпіння і молитви. Смирімо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть.

ООН туди ж

Варто сказати, що Кремлю вирішили підіграти також в Організації Об'єднаних Націй. Управління ООН з координації гуманітарних справ, коментуючи ракетний обстріл Одеси, "забуло" вказати, хто є його винуватцем.

Це нагадало реакцію на підрив Каховської ГЕС. Коли десятки населених пунктів на Півдні України йшли під воду 6 червня, в ООН святкували так званий "День російської мови".