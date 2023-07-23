На оприлюднених кадрах можна побачити значні руйнування будівель в центрі Одеси. За цей тиждень терористи атакують місто вже вп’яте.

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Як виглядає атакований центр Одеси

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна показала відео, на якому видно зруйнований центр Одеси. Вона наголосила, що центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Питання, скільки ще потрібно, щоб нарешті знищити це російське зло? І не думати про уявні "червоні лінії", які ці терористи давно вже перейшли,

– написала Зарівна.

Центр Одеси після російських ракет: дивіться відео

Зверніть увагу! Росіяни застосували 19 ракет різних типів на Одесу: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим). У підсумку знищено 9 повітряних цілей: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

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