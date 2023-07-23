На обнародованных кадрах можно увидеть значительные разрушения зданий в центре Одессы. За эту неделю террористы атакуют город уже в пятый раз.

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Как выглядит атакованный центр Одессы

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Дарья Заровна показала видео, на котором виден разрушенный центр Одессы. Она подчеркнула, что центр города находится под охраной ЮНЕСКО.

Вопрос, сколько еще нужно, чтобы наконец-то уничтожить это российское зло? И не думать о мнимых "красных линиях", которые эти террористы давно уже перешли,

– написала Заровна.

Центр Одессы после российских ракет: смотрите видео

Обратите внимание! Россияне применили 19 ракет разных типов на Одессу: 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым). В результате уничтожено 9 воздушных целей: 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

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