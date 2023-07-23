Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты применили по меньшей мере 5 видов ракет. Об этом она рассказала 24 Каналу.
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Отработали достаточно мощно
Враг, в частности, использовал береговой ракетный комплекс типа "Искандер" и "Бастион". Из них запускались ракеты "Оникс", "Искандер-К" и "Искандер-М".
Кроме того, была применена стратегическая авиация со сверхзвуковыми ракетами Х-22. А также присоединился ракетоноситель морского базирования – подлодка с 4 ракетами типа "Калибр", которые готовились к применению еще с вечера.
Мы предполагали такую активность ночью, потому силы обороны отработали достаточно мощно. 9 ракет были уничтожены. Все "Калибры" и "Искандеры-К", которые могли быть уничтожены, были ликвидированы. Те же ракеты, которые наша система ПВО не может брать в полном объеме, украинские силы противовоздушной обороны не смогли остановить и они отработали по объектам,
– объяснила руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг".
Под поражение вражеских ракет попали объекты, довольно близко расположенные к портовой инфраструктуре. В частности, были прицельные удары по самому порту.
"К счастью, на производственных мощностях порта это не сказалось. Есть определенные разрушения, их объем еще уточняется", – рассказала она.
Есть погибший в результате обстрелов
Также из-за вражеских обстрелов пострадал исторический центр Одессы и памятники архитектуры. Во время первой атаки оккупантов было сообщено ЮНЕСКО о такой угрозе историческому наследию Одессы.
Кроме того, в результате обстрелов россиян погиб один человек – охранник частного заведения, дежуривший ночью. Одного человека спасателям удалось деблокировать. Ведь удары были мощными и это привело к большим завалам и масштабным разрушениям. Поэтому 18 человек получили ранения и среди них 4 ребенка. 14 человек госпитализированы и нуждаются в медицинской помощи,
– отметила Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк рассказала о ракетных обстрелах Одессы 23 июля: смотрите видео
Используют разные виды ракет
Однако враг сейчас делает ставку на собственный имидж в мире и он будет аккумулировать весь свой ресурс, чтобы продолжать наносить ракетные удары по Украине.
С момента прекращения зерновой сделки Украина предполагала, что у врага будет определенная пауза для того, чтобы сформировать новый пакет активности. И что россияне будут использовать разные виды ракет одновременно.
"Почти все взрывы звучали с невероятно малыми интервалами или одновременно", – подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".
Что известно об обстреле Одессы 23 июля
- Ночью россияне в очередной раз атаковали город. В Одесской районной военной администрации отметили, что эта атака – самое масштабное попадание по историческому центру Одессы с начала полномасштабного вторжения.
- В этот раз оккупанты выпустили 19 ракет разных типов. В частности 5 крылатых ракет "Оникс", 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 2 баллистических ракеты "Искандер-М".
- Украинские Воздушные силы ликвидировали 9 воздушных целей: 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
- В результате ракетной атаки был поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор на Соборной площади Одессы. Так, здание храма потерпело значительные разрушения, также пострадал алтарь собора.
- Кроме того, из-за обстрелов повреждено по меньшей мере 6 жилых домов. Под завалами оказались люди. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которой удалось выжить.
- Также на бульваре Жванецкого разрушена инфраструктура. Получил повреждения и Дом ученых.