Российские оккупанты атаковали исторический центр Одессы. Враг повредил по меньшей мере 44 здания. Из них 25 – памятники архитектуры.
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Захватчики хотят убить украинцев и стереть наше прошлое, нашу историю и наследие мирового значения.
Оккупанты, прикрываясь "православием", разрушили известный на весь мир Спасо-Преображенский кафедральный собор. Как "советы" когда-то, так Россия сегодня еще раз уничтожает это здание,
– говорится в сообщении.
Россияне сознательно направили ракеты на исторический центр
В Одесской ОВА рассказали, что российские оккупанты намеренно направили свои ракеты на исторический центр города. Он находится под защитой ЮНЕСКО. Враг повредил:
- Дом Чижевича
- дом Папудовой
- дом Заблудовского
- дом Гагарина
- дом Януша
- дом Ждановой
- дом Рассель дель Турко
- дом Масса
- особняк Манук-Бея
- дом Ковалевского
- дом Порро
- дом Машевского и другие.
Италия обещает помочь
В Италии уже заявили, что шокированные новыми преступлениями российских агрессоров Захватчики уничтожают европейскую культуру и ее священные сивмолы. В то же время варварство никогда не победит. Италия заявила о готовности приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины.