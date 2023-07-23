Российские оккупанты атаковали исторический центр Одессы. Враг повредил по меньшей мере 44 здания. Из них 25 – памятники архитектуры.

Обратите внимание Российская атака изуродовала Дом ученых в Одессе: жуткие кадры

Захватчики хотят убить украинцев и стереть наше прошлое, нашу историю и наследие мирового значения.

Оккупанты, прикрываясь "православием", разрушили известный на весь мир Спасо-Преображенский кафедральный собор. Как "советы" когда-то, так Россия сегодня еще раз уничтожает это здание,

– говорится в сообщении.

Важно! Жертвой террористического удара стал один человек. Кроме того, известно более 20 пострадавших. Среди них – дети.

Россияне сознательно направили ракеты на исторический центр

В Одесской ОВА рассказали, что российские оккупанты намеренно направили свои ракеты на исторический центр города. Он находится под защитой ЮНЕСКО. Враг повредил:

Дом Чижевича

дом Папудовой

дом Заблудовского

дом Гагарина

дом Януша

дом Ждановой

дом Рассель дель Турко

дом Масса

особняк Манук-Бея

дом Ковалевского

дом Порро

дом Машевского и другие.

Италия обещает помочь

В Италии уже заявили, что шокированные новыми преступлениями российских агрессоров Захватчики уничтожают европейскую культуру и ее священные сивмолы. В то же время варварство никогда не победит. Италия заявила о готовности приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины.