Хотя это письмо было адресовано главе вражеской церкви, на него ответил другой "священнослужитель". Свои "пять копеек" он вставил на собственном телеграм-канале, сообщает 24 канал.

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Пренебрежение, угрозы и цитирование кремлевских методичек

Ответил архиепископу Арцизскому Виктору русский митрополит Клинский Леонид. Он, как подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций, является одним из идеологов войны против Украины, восхваление которой легко можно найти и в его группе в телеграме.

В своем ответе на письмо архиепископа Виктора он не отступил от замыслов Кремля и пообещал и дальше захватывать украинские епархии. А также в лучших традициях повторял абсурдные лозунги русской методики.

Прежде всего, он предположил, что архиепископа Виктора могли заставить написать подобное письмо. А сразу после этого начал ему угрожать и указывать на якобы место у ног московских попов. Мол, такие слова, порочащие и проклинающие патриарха, "никто не спустит".

Да и вообще, не может якобы УПЦ МП самостоятельно выходить или принимать решение "за пределами Грамоты выданной УПЦ МП в Москве", ведь это якобы является нарушением канонических норм и правил. И требовать от патриарха Гундяева тоже, по его словам, нельзя – только просить. Поэтому епархии "в дальнейшем будут переходить под прямое подчинение" РПЦ.

Кроме того, не выветрился из больной злостным цинизмом головы московского попа и пункт методички о "вы сами себя обстреливаете". Так, по мнению попа, страшные разрушение Спасо-Преображенского собора повлекла за собой не российская ракета, а украинское ПВО.

Этот ответ является доктриной РПЦ

Отметим, что такой ответ митрополит Клинский Леонид записал в ответ на требование архиепископа УПЦ МП "отстать от нашей церкви". Также в своем гневном письме архиепископ Арцизский Виктор подчеркнул – после обстрела понял, что "общего с вашими пониманиями в УПЦ ничего уже давно нет".

Фактически это (ответ митрополита РПЦ – 24 Канал) и есть сформулированная доктрина РПЦ по аннексии украинских православных епархий. И она продолжается,

– подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

Так, с 14 июля те из украинских православных епархий, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области, уже перешли под прямое управление Москвы. Такой переход они объясняют тем, что они "всегда были частью РПЦ, и только руководствовались помощью УПЦ".

Что потребовал архиепископ УПЦ МП