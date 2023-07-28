Теперь Рождество украинцы будут праздновать 25 декабря. Между тем, 7 января перестанет быть выходным.
Обратите внимание "Мы к праздникам не готовимся": как на украинском рассказать о рождественских традициях
Теперь в Украине перенесены даты сразу трех праздников. Соответствующий закон уже подписал Владимир Зеленский. В частности, говорится о Рождестве.
Источник:Верховная Рада
Теперь Рождество украинцы будут праздновать 25 декабря. Между тем, 7 января перестанет быть выходным.
Обратите внимание "Мы к праздникам не готовимся": как на украинском рассказать о рождественских традициях