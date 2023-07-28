Відтепер Різдво українці святкуватимуть 25 грудня. Тим часом 7 січня перестане бути вихідним.
Зверніть увагу "Ми до празніків не готовимося": як українською розповісти про різдвяні традиції
Відтепер в Україні перенесені дати відразу трьох свят. Відповідний закон вже підписав Володимир Зеленський. Зокрема, мовиться про Різдво.
Джерело:Верховна Рада
Відтепер Різдво українці святкуватимуть 25 грудня. Тим часом 7 січня перестане бути вихідним.
Зверніть увагу "Ми до празніків не готовимося": як українською розповісти про різдвяні традиції