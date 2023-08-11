Відео, яке в мережу виклали журналісти, може шокувати. Воно вкотре підтверджує, що Паша "Мерседес" явно не мешкав скромно, хоч і намагається запевнити всіх у зворотному.
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Скромний ззовні та з секретом всередині
Як стало відомо, його помешкання має відразу кілька поверхів. Цікаво, що вгору воно сягає лише одного, а от вниз – трьох.
Зауважимо, що поверхом нижче спускатися могли лише обрані. Але нещодавно там стався прорив водопровідної труби. І саме це дозволило співробітникам заповідника побачити, що ж ховається всередині помешкання митрополита.
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Так, на нижніх поверхах розташована сауна, тренажерний зал. А ще – винний погріб. Правда, вина там уже не знайдете.
Тим часом науковці звернули увагу на іншу скромну кімнатку. За їхніми припущеннями, за нею може ховатися вхід у ближні печери, які під час будівництва замурували.
Зауважимо, що напередодні Пашу "Мерседеса" звільнили з-під варти. Для цього за митрополита УПЦ МП внесли колосальну заставу.
Про звільнення розповів його адвокат
- Власне, 7 серпня адвокат Паші "Мерседеса" констатував, що його підзахисного звільнили. Для цього внесли заставу у розмірі 900 тисяч доларів.
- Нагадуємо, що митрополита звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України.
- Що стосується 900 тисяч доларів або 33 мільйонів і 300 тисяч гривень застави, то таку суму призначив Солом'янський районний суд Києва ще 14 липня. Того дня під час засідання обирали запобіжний захід колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври.
- У СБУ заявили, що звільнення Паші "Мерседеса" ніяк не вплине на розгляд справи щодо нього. Відомо, що він мешкатиме у селі, а також зобов'язаний буде носити електронний браслет.
- Так, той самий електронний браслет, який дуже муляв ногу митрополитові УПЦ МП. Мабуть, цього разу він не скаржитиметься, щоб знову не потрапити за ґрати.