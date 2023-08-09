Розслідування у справі митрополита триває – СБУ заявила, що він понесе справедливе покарання. Однією зі статей, що інкримінують Паші "Мерседесу" є виправдовування агресії Росії.
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Паша "Мерседес" не звільняється від покарання
Митрополита Павла звільнили під заставу у 33,3 мільйона гривень, згідно з рішенням Солом’янського районного суду міста Києва. Однак, це не впливає на розгляд справи щодо Паші "Мерседеса" – застава не звільняє його від кримінальної відповідальності.
Мовиться лише про запобіжний захід – інкриміновані митрополиту статті передбачають не лише тримання від вартою. Попри внесену заставу, Паша "Мерседес" все ж повинен дотримуватись таких обмежень:
- носити електронний засіб контролю;
- не залишати село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);
- за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в цьому кримінальному провадженні;
- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками
Паші "Мерседесу" інкримінують статті щодо виправдовування агресії Росії та порушення рівноправності громадян залежно від їх релігії. Наразі розслідування по справі митрополита Павла завершилося – його адвокати ознайомлюються зі справою. Після цього обвинувачувальний акт направлять до суду.
Скандальний митрополит Павло: що відомо
- Митрополит Павло заперечував існування суверенної України та називав війну на Донбасі "громадянським конфліктом". Він не вважає Росію агресоркою, бо, як заявив сам служитель, там живе його сестра. Також він заявляв, що війна закінчиться за 3 – 4 дні.
- СБУ вручило підозру Паші "Мерседесу" 1 квітня 2023 року. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Попереднім запобіжним заходом був цілодобовий домашній арешт.
- Також суд дозволив внести заставу за митрополита. Після цього стало відомо, що у Києво-Печерській лаврі почали збирати гроші на заставу Паші "Мерседеса". Про збір коштів також оголосили у соцмережах.